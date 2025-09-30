Galatasaray tar emot Liverpool – Isak börjar på bänken

Två raka starter, men ikväll fick Alexander Isak börja på bänken.

Istället startade Hugo Ekitike längst fram för Liverpool mot Galatasaray.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak håller på att jobba sig till toppform och den svenske anfallaren hade inför kvällens Champions League-möte med Galatasaray startat två raka matcher för Liverpool.

Någon tredje start blev det dock inte för svensken.

När startelvorna släpptes inför mötet i Turkiet stod det klart att Ekitike, som var avstängd senast i Premier League, valts till förmån för Alexander Isak.

STARTELVOR:

Galatasaray: Cakir – Singo – Sanchez – Bardakci – Jakobs – Torreira – Lemina – Akgun – Gundogan – Yilmaz – Osimhen.

Liverpool: Alisson – Frimpong – Konate – Van Dijk – Kerkez – Gravenberch – Szoboszlai – Jones- Wirtz – Ekitike – Gakpo.