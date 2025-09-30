Galatasaray tar emot Liverpool – Isak börjar på bänken
Två raka starter, men ikväll fick Alexander Isak börja på bänken.
Istället startade Hugo Ekitike längst fram för Liverpool mot Galatasaray.
Alexander Isak håller på att jobba sig till toppform och den svenske anfallaren hade inför kvällens Champions League-möte med Galatasaray startat två raka matcher för Liverpool.
Någon tredje start blev det dock inte för svensken.
När startelvorna släpptes inför mötet i Turkiet stod det klart att Ekitike, som var avstängd senast i Premier League, valts till förmån för Alexander Isak.
STARTELVOR:
Galatasaray: Cakir – Singo – Sanchez – Bardakci – Jakobs – Torreira – Lemina – Akgun – Gundogan – Yilmaz – Osimhen.
Liverpool: Alisson – Frimpong – Konate – Van Dijk – Kerkez – Gravenberch – Szoboszlai – Jones- Wirtz – Ekitike – Gakpo.
