Glenn Nyberg får nytt prestigefyllt Champions League-uppdrag

Glenn Nyberg dömde Napoli mot Arsenal i premiäromgången.

Nu väntar ett nytt stort uppdrag för den svenske domaren – som ska leda mötet mellan Atlético Madrid och Manchester United.

Foto: Bildbyrån

I premiäromgången fick Glenn Nyberg, 38, förtroendet att döma mötet mellan Napoli och Arsenal.

Nu väntar ännu ett prestigefyllt uppdrag för den svenske domaren. Under veckan ska han leda matchen mellan Atlético Madrid och Manchester United.

Vid sin sida får Nyberg de assisterande domarna Mahbod Beigi och Andreas Söderkvist, medan Kristoffer Karlsson tar plats som fjärdedomare.

Spanska Marca uppmärksammar att Nyberg även dömde Atlético Madrids bortamöte med Club Brügge i februari. Matchen, som spelades i åttondelsfinalen av turneringen, slutade 3–3.