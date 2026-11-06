Jesus om Ronaldo-beskedet: ”Visste ingenting”

Jorge Jesus hade ingen aning om att Cristiano Ronaldo skulle sluta i landslaget.

Han hade tänkt ta ut stjärnan till nästa samling.

– Jag måste respektera honom, säger förbundskaptenen.

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I torsdags meddelade Ronaldo att han avslutar sin landslagskarriär i Portugal efter 23 år. Beskedet kom efter en konflikt med förbundskaptenen Jorge Jesus i september. Ronaldo satt då på bänken hela Nations League-matchen mot Norge och lämnade sedan landslagslägret. Han hävdade att Jesus hade svikit ett löfte om att byta in honom.

Under en presskonferens berättar Jesus att han inte visste något om beslutet i förväg.

– Hans beslut meddelades mig i går, efter videon han gjorde. Fram till dess visste jag ingenting. Med tanke på hur han spelade och gjorde mål var han en av spelarna jag skulle ta ut, säger han.

Förbundskaptenen säger att han hade räknat med en comeback, men att han accepterar beslutet.

– Självklart trodde jag att han skulle komma tillbaka, självklart trodde jag att jag skulle ta ut honom och prata med honom, men jag måste respektera honom. Han bestämde sig för att det var dags att lämna landslaget. Förr eller senare var det tvunget att hända.

Jesus har inte pratat med Ronaldo sedan beskedet, men han står fast vid sitt agerande i Norge.

– Alla mina beslut fattades med laget i åtanke. Som tränare har jag alltid försvarat det som är bäst för laget, och därför är jag i fred med alla mina beslut.