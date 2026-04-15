Guide: Var kan man se Champions League-kvartsfinalerna

Champions League-kvartsfinalerna ska avgöras.

Arsenal tar emot Sporting och Bayern München ställs mot Real Madrid

Här är allt du behöver veta inför matcherna.

Foto: Bildbyrån

Champions League börjar närma sig sitt slutskede. Under onsdagen tar Arsenal emot Sporting på Emirates Stadium i London. Samtidigt ställs Bayern München mot Real Madrid i Tyskland.

I den första kvartsfinal-matchen tog Arsenal en sen seger efter mål av Kai Havertz. I Madrid var det Bayern München som vann den första matchen med 2–1.

Sedan tidigare är Atletico Madrid och Paris Saint-Germain klara för semifinal efter att ha vunnit sina dubbelmöten under tisdagen.

Arsenal-Sporting

Arena: Emirates Stadium, London.

Datum: 14 april 2026

Avsparkstid: 21.00

Streamingplattform: Viaplay

Bayern München-Real Madrid

Arena: Allianz Arena, München.

Datum: 14 april 2026

Avsparkstid: 21.00

Streamingplattform: Viaplay

Foto: Alamy

Var kan jag se Champions League-kvartsfinalerna?

För att kunna ta del av Champions League finns det olika sätt. Det är Viaplay som äger rättigheterna till att sända Champions League och för att se matcherna behöver du ett Viaplay Total-abonnemang. I paketet finns det även tillgång Premier League och Sveriges VM-genrep mot Norge.

Du kan även se Champions League om du abonnerar på Telias Stora sportpaketet, Största sportpaketet och All sport från Viaplay. Dessutom visar Allente turneringen med abonnemanget Premium.

Vad kan man förvänta sig?

I den första kvartsfinalmatchen mellan Arsenal och Sporting var det ”Gunners” som knep en 1–0-seger. Det innebär att Sporting behöver vinna för att gå vidare eller ta det till förlängning vid ett oavgjort resultat. Arsenal har sedan tidigare haft problem med flera skador. Spelare som Riccardo Calafiori, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Jurrien Timber och Mikel Merino är skadade. Senast var det mittfältsstjärnan Declan Rice som saknades under träning.

Den svenske stjärnan Viktor Gyökeres är frisk och det finns stor chans att han startar matchen mot sin gamla klubb.

För Real Madrid krävs det en vinst i returen för att ta sig vidare till semifinal. Det första mötet slutade 2–1 till den tyska klubben som kan gå vidare på kryss. ”Los Blancos” kommer att behöva klara sig utan spelare som Rodrygo och Aurelien Tchouameni.

Spelschema: Champions League-slutspelet 2025/26

Semifinalerna spelas den 28-29 april. Vinnaren i matchen mellan Arsenal och Sporting ställs mot Atletico Madrid. Det blir Bayern München eller Real Madrid som ställs mot de regerande mästarna PSG.

Finalen spelas den 30 maj på Puskas Arena i Budapest.