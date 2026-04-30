Gyökeres hyllas: ”Det bästa han gjort i en Arsenal-tröja”

Viktor Gyökeres gjorde mål från straffpunkten borta mot Atlético Madrid.

Nu får svensken lovord i engelsk press.

– Så ska det se ut, skriver The Mirror efter matchen.

Viktor Gyökeres har kritiserats för sina insatser i Arsenal den senaste tiden. Svensken har även fått sitta på bänken när Mikel Arteta valt att starta Kai Havertz istället.

Gårdagens Champions League-semi mot Atlético Madrid på bortaplan gav svar på tal till kritikerna. Anfallaren vann en straff i den första halvleken, som han själv satte säkert i mål.

The Independent ger Gyökeres en åtta efter gårdagens insats.

– En fin tidig löpning visade hans intentioner när han tog laget ur egen planhalva innan han spelade fram Martin Ødegaard, som borde ha gjort mer av avslutsläget. Han var sedan smart när han ordnade straffen, genom att ta position framför Dávid Hancko och ge domaren ett enkelt beslut, skriver tidningen.

Gyökeres får även en åtta i på Evening Standard och The Mirror.

– Mycket bättre. Höll i bollen bra och löpte kraftfullt i djupled. Vann straffen och satte den säkert – går alltid att lita på från straffpunkten. Vann alla sina fyra luftdueller, vilket är en stor förbättring, skriver Evening Standard.

The Mirror menar att Gyökeres överträffade sig själv mot Atlético Madrid.

– En av hans bästa insatser i Arsenal-tröjan. Gjorde mål, jobbade hårt och visade mod. Så ska det se ut!

TV-experten, tillika Arsenal-ikonen, Martin Keown tar det ett steg längre.

– Det här är det bästa Viktor Gyökeres gjort i en Arsenal-tröja. Stryka, snabbhet och precis vad man vill ha från en centerforward, säger han Martin Keown enligt BBC.

I och med straffmålet blev Viktor Gyökeres den första svensken att göra mål i en Champions League-semifinal. Senaste gången en svensk gjorde mål i förlagan Europacupen var 1986, då Tord Holmgren gjorde mål för IFK Göteborg mot Barcelona.

Matchen mellan Atlético Madrid och Arsenal slutade 1–1. Returen spelas i London på tisdag.