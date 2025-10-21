Gyökeres isolerad – hade nio touch i första halvlek
Under tisdagen ställdes Arsenal mot Atletico Madrid i Champions League.
Då hade Viktor Gyökeres en tuff första halvlek.
Enligt Squawka Live hade den svenske stjärnan endast nio bollträffar i den första akten.
Han har inte gjort mål i nio raka matcher och har ifrågasatts i Arsenal-led under den senaste tiden.
Då talar vi om den svenske stjärn-anfallaren Viktor Gyökeres som bytte Sporting mot London-klubben under sommaren.
Under tisdagskvällen ställdes hans Arsenal mot Atletico Madrid i den tredje omgången av Champions League.
Då noterade Gyökeres för totalt nio bollträffar i den första halvleken, vilket var färst av alla spelare på planen.
Viktor Gyökeres had just 9 touches in the first half, the fewest of any player on the pitch. 😬 pic.twitter.com/2vvdA6qgXl
— Squawka Live (@Squawka_Live) October 21, 2025
I den andra halvleken tog hemmalaget ledningen genom Gabriel.
Matchen pågår.
