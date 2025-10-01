TV: Gyökeres låg bakom mål i Arsenals CL-seger
Arsenal besegrade Olympiakos i Champions League.
Viktor Gyökeres låg bakom matchens första mål.
Det var efter bara tolv minuters spel i Champions League-matchen mellan Arsenal och den grekiska storklubben Olympiakos som svenske Viktor Gyökeres avlossade ett stenhårt avslut. Det skottet hade i styrka saknade det dock i placering, och Gyökeres kanon gick rakt på Konstanstinos Tzolakis i målet – men målvakten stod för ett tvivelaktigt ingripande.
Bollen gick emellan keeperns ben och Gabriel Martinelli snappade upp returen och rullade in bollen i mål till 1–0 till Arsenal.
På övertid cementerade Bukayo Saka slutsiffrorna till 2–0 och Arsenal tog en komfortabel seger i Champions League.
Arsenals startelva:
Raya – White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Ödegaard, Zubimendi, Merino – Trossard, Gyökeres, Martinelli.
