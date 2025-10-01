TV: Gyökeres låg bakom mål i Arsenals CL-seger

Arsenal besegrade Olympiakos i Champions League.

Viktor Gyökeres låg bakom matchens första mål.

Foto: Alamy

Det var efter bara tolv minuters spel i Champions League-matchen mellan Arsenal och den grekiska storklubben Olympiakos som svenske Viktor Gyökeres avlossade ett stenhårt avslut. Det skottet hade i styrka saknade det dock i placering, och Gyökeres kanon gick rakt på Konstanstinos Tzolakis i målet – men målvakten stod för ett tvivelaktigt ingripande.

Bollen gick emellan keeperns ben och Gabriel Martinelli snappade upp returen och rullade in bollen i mål till 1–0 till Arsenal.

På övertid cementerade Bukayo Saka slutsiffrorna till 2–0 och Arsenal tog en komfortabel seger i Champions League.

Arsenals startelva:

Raya – White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Ödegaard, Zubimendi, Merino – Trossard, Gyökeres, Martinelli.