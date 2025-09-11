Atlético Madrid tog ledningen på Bravida arena

Under torsdagskvällen gick BK Häcken in i den tredje kvalomgången till Champions League.

Detta då man tog emot spanska Atlético Madrid på Bravida arena.

Då tog bortalaget ledningen, redan i den 17:e minuten.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken är ett sista steg från att gå in Champions Leagues huvudturnering.

Under torsdagen ställs man i det första av två möten mot spanska Atlético Madrid på Bravida arena i Göteborg.

Då skulle matchinledningen vara en jämn sådan, fram till den 17:e minuten.

Då slog Atletico Madrid in ett inlägg som Luany kunde skarva in bakom Jennifer Falk. Detta i en situation där Sportbladets kommentatorer ropade på frispark för Häcken i ett läge som föranledde målet.

Matchen slutade 1-1.