Atlético Madrid tog ledningen på Bravida arena

Under torsdagskvällen gick BK Häcken in i den tredje kvalomgången till Champions League.
Detta då man tog emot spanska Atlético Madrid på Bravida arena.
Då tog bortalaget ledningen, redan i den 17:e minuten.
BK Häcken är ett sista steg från att gå in Champions Leagues huvudturnering.
Under torsdagen ställs man i det första av två möten mot spanska Atlético Madrid på Bravida arena i Göteborg.
Då skulle matchinledningen vara en jämn sådan, fram till den 17:e minuten.
Då slog Atletico Madrid in ett inlägg som Luany kunde skarva in bakom Jennifer Falk. Detta i en situation där Sportbladets kommentatorer ropade på frispark för Häcken i ett läge som föranledde målet.
Matchen slutade 1-1.
