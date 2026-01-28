Här är lagen som är vidare i Champions Leauge

Ligafasen i Champions Leauge är färdigspelad.

Här är lagen som gick vidare i turneringen.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen spelades ligafasen i Champions Leauge klart.

Viktor Gyökeres slog till med ett mål för Arsenal redan i den andra minuten och Londonlaget vann ligafasen.

Lagen som placerade sig på platserna 1-8 i tabellen går vidare till åttondelsfinal.

Följande lag gick till åttondelsfinal:

Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon, Manchester City.

Lagen som placerade sig på platserna 9-24 går vidare till Playoff. Bodø/Glimt skrällde och tog sig vidare samtidigt som Qarabag är det första laget från Azerbadjan som tar sig vidare.

Följande lag är klara för playoff:

Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayern Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Club Brügge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodø/Glimt, Olympique de Marseille.

Playoff-lottningen sker på fredag, 30 januari, och spelas i slutet på februari.

