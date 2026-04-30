Infantino: Iran kommer spela VM – ”Anledningen är enkel”

VM spelas i USA, Mexico och Kanada.

Då kommer beskedet att Iran ska spela VM.

Spänningarna kring VM 2026 och Irans medverkan har byggts upp under en längre period.

Frågetecken har funnits kring landets deltagande, inte minst på grund av relationerna till USA och Israel, samtidigt som sommarens mästerskap spelas i USA, Kanada och Mexiko.

Nu ger FIFA ett tydligt besked.

Iran var det enda av organisationens 211 medlemsländer som saknade representation när den årliga kongressen hölls i Vancouver under torsdagen. Trots detta slår Fifa-presidenten Gianni Infantino fast att Iran kommer att delta i turneringen.

– Självklart kommer Iran att spela i USA. Anledningen är enkel, eftersom vi måste ena människor. Vi måste föra människor samman, säger Infantino, enligt BBC.

Irans fotbollsförbunds delegation, ledd av ordföranden Mehdi Taj, väntades närvara vid kongressen.

Enligt den iranska nyhetsbyrån Tasnim News Agency stoppades delegationen dock i gränskontrollen och tvingades vända, efter beslut från kanadensiska myndigheter. Mehdi Taj uppges ha kopplingar till Islamic Revolutionary Guard Corps, som är terrorklassat i Kanada.

Irans fotbollsförbund har ännu inte kommenterat frånvaron. Iran har tidigare begärt att få spela sina matcher i Mexiko.