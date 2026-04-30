Uppgifter: Klopp ratar Real Madrid

Jürgen Klopp ryktas att ta över Real Madrid.

Nu nobbar han klubben.

Det uppger tidningen AS.

Jürgen Klopp har uppgetts vara ett hett namn för att ta över Real Madrid, där Álvaro Arbeloa väntas lämna efter säsongen.

Men den tidigare Liverpool-tränaren ser inte ut att hamna på träningsanläggningen Valdebebas, enligt AS. Tidningen skriver att 58-åringen vill avvakta, med målet att i framtiden bli förbundskapten för Tysklands herrlandslag i fotboll. Där sitter nuvarande förbundskapten Julian Nagelsmann på ett kontrakt som sträcker sig till 2028.

Samtidigt utvärderar Real Madrid andra alternativ, och just nu pekar det mesta på José Mourinho. Enligt The Athletic är portugisen högst upp på önskelistan hos klubbens president Florentino Pérez.