Schröder om relationen med Jusu Bah: ”Som en syster”

BK Häcken kan idag säkra en europatitel.

Felicia Schröder ser fram emot avgörandet i Göteborg.

– Det är en dröm att få lyfta en pokal och ha med sig det i historien, säger 19-åringen inför matchen.

BK Häcken leder med 1–0 från den första Europa Cup-finalen mot Hammarby. Man har därmed skaffat sig ett bra utgångsläge inför returen på hemmaplan.

De båda lagen kommer även mötas i den finalen av Svenska cupen och de förväntas också göra upp om guldet i allsvenskan. Det går att prata om en rivalitet som har vuxit fram. Det håller åtminstone Felicia Schröder med om.

– Det är en rivalitet, självklart. Det handlar mest om att det är två topplag i damallsvenskan. Det är väll där det har byggts Det är intensivt, det är dueller och två lag som verkligen vill vinna, säger hon på en pressträff inför finalmötet.

Varken BK Häcken eller Hammarby har varit närheten av att lyfta en Europa-pokal tidigare.

– Det skulle betyda oerhört mycket. Även om den här turneringen inte har funnits innan och inte varit någonting man drömt om på det sättet, så är det en dröm att få lyfta en pokal och ha med sig det i historien, menar Schröder.

Med sig på planen kommer Felicia Schröder ha Monica Jusu Bah. Duon har gjort succé tillsammans både i Häcken och i landslaget. Schröder lyser upp när hon pratar om sin lagkamrat och vän.

– Hon är som en syster. Vi har byggt upp någonting starkt och det är väldigt viktigt på planen också. Vi sätter höga krav på varandra och vi har kul där ute tillsammans. Vi båda vet vad den andra vill, säger hon.

Matchen mellan BK Häcken och Hammarby har avspark klockan 16:00.