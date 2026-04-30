Braga vann EL-semifinalen – Lagerbielke krockade

Då krockade Gustaf Lagerbielke med en lagkamrat.

SC Braga har skaffat sig ett övertag inför semifinalreturen mot SC Freiburg i Europa League. Första mötet slutade 2–1, där Gustaf Lagerbielke var inblandad i flera avgörande situationer.

Vid ledning 1–0 uppstod märkliga scener när den svenske backen krockade med lagkamraten Paulo Oliveira i en duell om bollen på mittplan. Det gav ett friläge för Freiburg, som utnyttjades av Vincenzo Grifo till kvittering.

Strax före halvtid blev Lagerbielke fälld på en hörna, och efter VAR-granskning dömdes straff. Rodrigo Zalazar stegade fram – men fick sitt försök räddat av Freiburgs målvakt Noah Atubolu.

Matchen såg ut att sluta oavgjort, men på tilläggstid dök Mario Dorgeles upp och satte segermålet till 2–1.

Returmötet spelas i Tyskland om en vecka.