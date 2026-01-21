Hugo Larsson startar i måstematchen mot Qarabag
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Eintracht Frankfurt att pressade att vinna borta mot Qarabag.
Då får svenske Hugo Larsson chansen från start.
Matchen har avspark klockan 18.45.
Efter sex omgångar av ligafasen i Champions League har Eintracht Frankfurt spelat in fyra poäng – och har just nu fyra poäng upp till slutspel.
Qarabag, som i dag välkomnar den tyska klubben till Azerbajdzjan, har i sin tur tagit sju poäng men är likväl i stort behov av poäng.
Med från start i bortalaget finns en svensk, i form av Hugo Larsson. Det innebär delvis att han gör comeback efter sin sjukdom samt sitt sjätte framträdande i Champions League denna säsong.
Startelvor:
Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovic – Andrade, Montiel, Zoubir – Duran.
Frankfurt: Santos; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown – Knauff, Skhiri, Larsson, Doan – Uzun.
Den här artikeln handlar om: