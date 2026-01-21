Hugo Larsson startar i måstematchen mot Qarabag

Eintracht Frankfurt att pressade att vinna borta mot Qarabag.

Då får svenske Hugo Larsson chansen från start.

Matchen har avspark klockan 18.45.

Foto: Alamy

Efter sex omgångar av ligafasen i Champions League har Eintracht Frankfurt spelat in fyra poäng – och har just nu fyra poäng upp till slutspel.

Qarabag, som i dag välkomnar den tyska klubben till Azerbajdzjan, har i sin tur tagit sju poäng men är likväl i stort behov av poäng.

Med från start i bortalaget finns en svensk, i form av Hugo Larsson. Det innebär delvis att han gör comeback efter sin sjukdom samt sitt sjätte framträdande i Champions League denna säsong.

Startelvor:

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovic – Andrade, Montiel, Zoubir – Duran.

Frankfurt: Santos; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown – Knauff, Skhiri, Larsson, Doan – Uzun.