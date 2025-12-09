Alexander Isak tillbaka från start

Alexander Isak är tillbaka i Liverpools startelva.

Det står klart inför kvällens Champions League-match mot Inter.

Foto: Bildbyrån

Efter två raka starter i Premier League fick Alexander Isak börja på bänken mot Leeds United senast för Liverpool.

Nu med flera offensiva bortfall så är dock svensken tillbaka i storklubbens startelva inför kvällens Champions League-möte med Inter.

STARTELVOR:

Inter: Sommer – Akanji – Acerbi – Bastoni – Henrique – Mhkitaryan – Barella – Calhanoglu – Dimarco – Thuram – Martinez.

Liverpool: Alisson – Gomez – Konate – van Dijk – Robertson – Gravenberch – Mac Allister – Jones – Szoboszlai – Isak – Ekitike.

Matchen drar igång vid 21:00, inför matchen så står Liverpool på nio poäng och Inter på tolv.