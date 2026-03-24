Blackstenius målsskytt i Arsenals seger i Champions League

Det vankades stormöte i damernas Champions League-kvartsfinal.

Arsenal tog emot Chelsea.

Matchen slutade 3-1 till Arsenal.

När startelvorna presenterades var det endast en svensk med från start. Stina Blackstenius startade längst fram för sitt Arsenal.



På bänken fanns Smilla Holmberg för Arsenal och Johanna Rytting Kaneryd för Chelsea.



I den 22:a minuten tog Arsenal ledningen efter en fast situation. Bollen nådde Stina Blackstenius, som med en välplacerad nick från centralt läge i straffområdet gjorde 1–0.

– Jättefint tajmat av Blackstenius i löpningen. Touchen blir perfekt placerad i hörnet, sa TV4:s expert Vicki Blommé i sändningen.

Drygt tio minuter senare utökade hemmalaget ledningen till 2–0 när Chloe Kelly avslutade distinkt utifrån straffområdet.

Resultatet stod sig till halvtid.

Hopp väcktes för Chelsea när Lauren James reducerade med ett distansskott. Kort därefter svarade dock Arsenal genom Alessia Russo, som placerade in 3–1 som också blev slutresultatet.



Arsenal har därmed fördel inför returmötet i kvartsfinalen som spelas nästa onsdag.



I samma veva som 3-1 målet byttes Stina Blackstenius ut samtidigt som Smilla Holmberg kom in. I den 57:e minuten byttes Johanna Rytting Kaneryd in för Chelsea.





Startelvor:



Arsenal: Borbe – Fox, Wubben-Moy, Codina, McCabe – Little, Caldentey – Mead, Russo, Kelly – Blackstenius



Chelsea: Hampton – Buchanan, Girma, Buurman – Bronze, Cuthbert, Walsh, Nusken, Baltimore – Thompson, James