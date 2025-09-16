Arsenal premiärsegrade i Spanien – efter dröminhopp

Arsenal har inlett Champions League-säsongen med en seger.

Detta borta mot spanska Athletic Club – efter ett dröminhopp av Gabriel Martinelli.

Siffrorna skrevs till 2-0 för engelsmännen.

Foto: Alamy

Efter att Paris Saint-Germain korades till Champions League-mästare 2024/25 drog den andra upplagan av CL:s ligafas igång under tisdagen.

På Estadio San Mamés tog Athletic Club mot Arsenal – som ställde upp med svenske Viktor Gyökeres från start.

Han skulle också hamna i händelsernas centrum två gånger under den första halvleken. Först skulle han springa sig loss till ett friläge – men lyckades inte komma till ett avslut som ställde Unai Simon i Athletic-målet.

Ett par minuter senare skulle kamerorna fokusera på den svenska anfallaren igen – men inte av någon fotbollsmässig anledning. Istället syntes Gyökeres knockas blodig av sin lagkamrat Gabriel Magalhaes som råkade skalla ihop med svenskens bakhuvud. Det resulterade senare i att han fick sitt huvud bandagerat på grund av blodvite.

Med resultatet 0-0 efter den första akten förblev den andra mållös fram till minut 72. Detta då Gabriel Martinelli, som en minut tidigare bytt av Eberechi Eze, sprang sig fri och placerade in ledningsmålet för Arsenal.

Med tre ordinarie minuter kvar skulle bortalaget utöka sin ledning, genom en annan inhoppare. Detta då Leandro Trossard, på passning av Martinelli, genom en styrning lyckades trycka in 2-0 och slå spiken i kistan.

Viktor Gyökeres byttes ut efter 65 minuter, då Trossard kom in.