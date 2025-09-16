TV: Viktor Gyökeres knockades blodig i Champions League
Arsenal gästade spanska Athletic Club i Champions League.
Då knockades Viktor Gyökeres blodig av sin egen lagkamrat, Gabriel.
Efter att Paris Saint-Germain korades till Champions League-mästare 2024/25 drog den andra upplagan av CL:s ligafas igång under tisdagen.
På Estadio San Mamés tog Athletic Club mot Arsenal – som ställde upp med svenske Viktor Gyökeres från start.
Han skulle också hamna i händelsernas centrum två gånger under den första halvleken.
Först skulle han springa sig loss till ett friläge – men lyckades inte komma till ett avslut som ställde Unai Simon i Athletic-målet.
Ett par minuter senare skulle kamerorna fokusera på den svenska anfallaren igen – men inte av någon fotbollsmässig anledning. Istället syntes Gyökeres knockas blodig av sin lagkamrat Gabriel Magalhaes som råkade skalla ihop med svenskens bakhuvud.
Det resulterade senare i att han fick sitt huvud bandagerat på grund av blodvite.
Arsenal vann matchen med 2-0.
Athletic Club: Simon – Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro – Vesga, Jauregizar – I. Williams, Sancet, Navarro – Berenguer.
Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori – Zubimendi, Rice, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.
