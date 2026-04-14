JUST NU: Atletico stod emot i Madrid – slog ut Barcelona

Förra veckan vann man med 2-0 på bortaplan.

I dag förlorade Atletico Madrid hemma mot Barcelona.

Trots det är man vidare till semifinal i Champions League.

Efter ett tidigt rött kort på Pau Cubarsí slog Julián Álvarez till på den efterföljande frisparken och gjorde 1-0 för Atletico Madrid mot Barcelona. I den andra akten utökade Alexander Sørloth ledningen till 2-0 – som man hade med sig till dagens kvartsfinal-retur i Madrid.

Där skulle det dock endast dröja fyra minuter innan Lenglet stått för ett misstag som ledde fram till att Lemine Yamal kunde rulla in den katalanska reduceringen.

20 minuter senare var matchen kvitterad. Detta efter att Ferran Torres läckert tryckt in 2-0-målet över Musso och in i det bortre krysset. Det innebar dock inte att hemmalaget deppade ihop totalt.

Sju minuter efter Barcas kvitteringsmål skulle Atletico ställa om och Marcos Llorente snyggt spela fram Ademola Lookman som styrde bollen in i mål för 3-2 i dubbelmötet.

Det visade sig senare bli matchens sista riktiga mål. Detta efter att Ferran Torres fått en kasse bortdömd för offside efter VAR-granskning i inledningen av den andra halvleken.

Innan matchen var slut drog även Eric Garcia, som ersatte Cubarsí, på sig ett rött kort. Svenske Roony Bardghji byttes in i den sista ordinarie minuten, och fick se Atletico Madrid fira sitt avancemang till semifinal efter åtta minuters tilläggstid.