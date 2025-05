JUST NU: Andra finalakten igång i Champions League

Arsenal eller FC Barcelona kommer att tituleras mästare i Women’s Champions League.

Detta efter att de gjort upp om segern i finalen på Estádio José Alvalade i Lissabon.

Matchen är igång – följ den här!

I kväll, lördag, drabbar Europas två bästa lag samman när finalen av Women’s Champions League ska avgöras på Estádio José Alvalade i Lissabon, Portugal.



Den engelska ligatvåan Arsenal ”gästas” av de spanska ligamästarinornna FC Barcelona, som spelar sin femte raka final i turneringen. Skulle ”Barça” vinna mot Arsenal skulle den katalanska storklubben bli den andra klubben någonsin att vinna turneringen tre gånger i rad efter Lyon (som vann fem WCL-titlar i rad mellan 2016-2020).



Det finns också goda möjligheter för en Barcelona-seger. Sedan de blev utslagna av Bristol City i åttondelsfinalen 2014-15 har katalanerna avancerat genom fem raka utslagningsmöten mot engelskt motstånd i Women’s Champions League, inklusive segern i finalen 2021 mot Chelsea. Samtidigt är Arsenal obesegrade mot spanskt motstånd i slutspelet i WCL, och London-klubben har redan lyckats vända ett underläge mot Real Madrid i kvartsfinalen denna säsong.



***



Det var en finalinledning av det mer avvaktande slaget som utspelade sig i Lissabon under lördagen. Visserligen hade Barcelona ett avslut som så när kunde ha skapat oreda för Arsenal-keepern van Domselaar men som gick i täck innan det kunde hända.



Med 20 minuter på klockan kom matchens första mål. Detta efter att Arsenal slagit in ett inlägg i boxen som gått via Barca-mittbacken Paredes och in i egen bur. Däremot var ”Gunners”-spelaren offside i förstaläget och målet dömdes bort efter VAR-granskning.



Kort senare var Arsenal nära att ta ledningen ännu en gång när man testade avslut från håll som van Domselaar klarade och rädda ut till hörna.



Med drygt en halvtimme spelad kom svenske Fridolina Rolfö till ett fint läge på sin vänsterkant och skulle slå in bollen i boxen från nära håll. Då kom en uppoffrande Arsenal-försvarare och täckte ut bollen till hörna.



Trots ett helt gäng lägen var ställningen mållös när domaren blåste av för halvtidspaus.



***



Startelvor:



Arsenal: van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe – Little, Caldentey – Kelly, Maanum, Foord – Russo.



FC Barcelona: Coll; Rolfö, Leon, Paredes, Batlle – Putellas, Guijarro, Bonmati –Pina, Pajor, Graham Hansen.