TV: Inter vidare till semifinal – efter stor dramatik

Förra veckan bortaslog Inter Bayern München med 2-1 i det första av två kvartsfinalmöten.

På Giuseppe Meazza slutade onsdagens match 2-2 efter stor dramatik.

Således gick Inter vidare till semifinal – där Barcelona väntar.





***



På Giuseppe Meazza i Milano dröjde inget av lagen med att starta matchen med full frenesi. Innan de två första minuterna hade passerat hade både Inter och Bayern München hotat framåt vid två tillfällen.



Strax därefter var olyckan framme för Nicolo Barella som åkte på en stämpling och blev liggande. Det skulle dock visa sig inte var allt för stor fara för italienaren som senare fortsatte att spela.



Med åtta minuter på klockan spelade Marcus Thuram fram till Federico Dimarco som sköt – rakt på Urbig i Bayern-målet.



Elva minuter in i matchen spelade Thomas Müller fram till Olise som så när kom till avslut från nära håll – men blev av med bollen i skottögonblicket.



I den 29:e minuten var Marcus Thuram mycket nära att spräcka nollan när han slängde sig för att styra in en frispark, men missade med mista möjliga marginal.



Trots ett stort bollinnehav för Bayern München kom det inte något mål från något av lagen i den första halvleken. Således ledde Inter dubbelmötet med uddamålet i paus.



Med två minuter spelade i den andra halvleken sprang sig Marcus Thuram fri och hade läge att avsluta mot Urbig. Istället dröjde han med avslutet och ramlade efter kollision med Olise – utan aktion från domaren.



Med 52 minuter på klockan fick Harry Kane bollen i straffområdet. En petning och skott invid den bortre stolpen senare var ställningen 2-2 över två möten.



Bara sex minuter senare skulle tyskarnas glädje vissna. Detta efter att Lautaro Martinez tryckt in sin egen retur från nära håll och gjort 3-2 totalt för Inter.



När klockan visade 62 minuter nickade Benjamin Pavard in Inters andra mål för kvällen – på tre (!) minuter. Drömminuterna var ett faktum och Inter ledde dubbelmötet med två mål.



Med 15 minuter kvar såg Eric Dier ut att nicka in bollen i boxen från den förlängda kortlinjen, men fick istället på en pangträff i mål. Det innebar vittring för tyskarna som bara hade ett mål upp till kvittering.



Bayern München hade vittring, och Bayern München tryckte på. När de 90 ordinarie minuterna var färdigspelade återstod sex tilläggsminuter.



I den sista minuten hade bortalaget en frispark i bra läge som Bayern inte lyckades förvalta. Däremot fick Thomas Müller till en panna på bollen vid en efterföljande situation som Yan Sommer enkelt kunde greppa. Kort därefter uppstod tumult vid Inter-bänken efter att en München-spelare knuffat ner en bollkalle.



Inter redde ut forceringen och tog sig vidare till semifnal, efter totalt 4-3 över två möten.



***



Startelvor:



Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martinez.



Bayern München: Urbig; Stanicis, Kim, Dier, Laimer – Kimmich, Goretzka – Sané, Müller, Olise – Kane.



Värt att notera i bortalaget är att Thomas Müller, som kommer att lämna Bayern München efter säsongen, får chansen från start.



I Inter gör Simone Inzaghi en förändring jämfört med förra veckan. In kommer Federico Dimarco som ersätter Carlos Augusto.