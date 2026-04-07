TV: Bayern med ena foten i semifinal – bortaslog Real

Harry Kane och Luis Diaz ledde Bayern München till seger i Madrid.

Nu har man den ena foten i semifinal inför nästa veckas retur i Tyskland.

Under tisdagen ställdes Real Madrid mot Bayern München i den första av två kvartsfinaler i Champions League. På vägen dit hade spanjorerna slagit ut Benfica och tyskarna Atalanta.

På Santiago Bernabeu dröjde det nästan en halvlek innan matchens första mål föll. Matchuret visade 41 när Luis Diaz spräckte målnollan efter assist av Serge Gnabry.

Efter att domaren blåst igång den andra akten dröjde det endast en minut innan Harry Kane tog tillvara på ett trött Real-försvar och skickade in 2-0 förbi Andriy Lunin i hemmaburen.

Med en kvart kvar att spela skulle ”Los Blancos” väcka liv i matchen då Kylian Mbappé reducerade. Det skulle dock bli matchens sista mål vilket innebär att det är fördel Bayern inför nästa veckas retur i München.