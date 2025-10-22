TV: Bergvall utbytt när Spurs kryssade mot Monaco

Tottenham Hotspur jagade sin andra seger i Champions League.

Monaco jagade sin första.

Däremot skulle inget av lagen lyckas med bedriften – då matchen slutade 0-0.

Foto: Bildbyrån

Med två omgångar spelade av Champions Leagues ligafas hade Tottenham Hotspur spelat in fyra poäng – genom en seger mot Villarreal och ett kryss mot norska Bodø/Glimt.

Monaco hade i sin tur tagit en poäng, efter att ha förlorat mot Club Brügge och spelat lika mot Manchester City.

Under onsdagen skulle de två klubbarna ta ytterligare en poäng var – då matchen slutade mållös.

För svensk del spelade Lucas Bergvall från start men byttes ut i den 60:e minuten.