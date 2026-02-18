Bodø/Glimt tog ny skrällseger mot Inter

Bodø/Glimt gör det igen.

Denna gång besegrade man Inter i Champions League.

Matchen slutade 3–1.



Efter starka insatser tidigare under turneringen där Bodø/Glimt vunnit mot Manchester City och Atlético Madrid ställdes man nu mot serieledarna i Serie A, Inter i playoff-spelet i UEFA Champions League.

Då fick hemmalaget en drömstart. I den 20:e minuten spelades Sondre Fet fri och kunde kyligt placera in 1–0 bakom Inters målvakt Yann Sommer.



Tio minuter senare var det dock kvitterat när anfallaren Francesco Esposito gjorde 1-1.



En bit in på den andra halvleken tog hemmalaget tillbaka ledningen. Det var i den 61:a minuten som Jens Hauge satte 2-1 efter assist av Kasper Høgh.



Bara minuter senare var den sistnämnde även målskytt när han satte 3-1. Det blev slutresultatet och ännu en skrällseger för Bodø/Glimt var ett faktum.



Startelvor:

Bodø/Glimt: Haikin – Sjøvold, Bjøortoft, Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg, Brunstad Fet – Blomberg, Høgh, Hauge

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Darmian, Mkhtaryan, Barella, Sucic, Carlos Aogosto – Esposito, Martinez