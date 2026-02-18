Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimt tog ny skrällseger mot Inter

Moa Jansson
Webbredaktör
Bodø/Glimt gör det igen.
Denna gång besegrade man Inter i Champions League.
Matchen slutade 3–1.


Efter starka insatser tidigare under turneringen där Bodø/Glimt vunnit mot Manchester City och Atlético Madrid ställdes man nu mot serieledarna i Serie A, Inter i playoff-spelet i UEFA Champions League.

Då fick hemmalaget en drömstart. I den 20:e minuten spelades Sondre Fet fri och kunde kyligt placera in 1–0 bakom Inters målvakt Yann Sommer.

Tio minuter senare var det dock kvitterat när anfallaren Francesco Esposito gjorde 1-1.

En bit in på den andra halvleken tog hemmalaget tillbaka ledningen. Det var i den 61:a minuten som Jens Hauge satte 2-1 efter assist av Kasper Høgh.

Bara minuter senare var den sistnämnde även målskytt när han satte 3-1. Det blev slutresultatet och ännu en skrällseger för Bodø/Glimt var ett faktum.

Startelvor:

Bodø/Glimt: Haikin – Sjøvold, Bjøortoft, Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg, Brunstad Fet – Blomberg, Høgh, Hauge

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Darmian, Mkhtaryan, Barella, Sucic, Carlos Aogosto – Esposito, Martinez

Senaste Nytt