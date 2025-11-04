JUST NU: Liverpool jagar ledningsmål

Stormöte i Champions League.

Liverpool tar emot Real Madrid på Anfield.

Det står 0–0.

Under tisdagen spelas ett stormöte i Champions League. Liverpool tar emot Real Madrid på Anfield.

Sedan tidigare stod det kart att Alexander Isak missar matchen. Värt att notera är att den förre Liverpool-stjärnan, numera Real Madrid-spelaren Trent Alexander-Arnold förpassas till bänken.

Inför matchen vandaliserades en väggmålning på Alexander-Arnold utanför Anfield.

När matchen väl drog i gång var det högt tempo från start. Flera chanser åt båda hållen och där Real Madrids målvakt Thibaut Cortouis stod för en riktig parad när han räddade ett friläge från Dominik Szoboszlai efter dryga halvtimmen.

– Det är en fantastisk räddning av Courtois, men det sammanfattar hur det har gått för Wirtz ibland den här säsongen. Han ger Szoboszlai en chans, men hans lagkamrat lyckas inte avsluta, säger Sky Sports Vinny O’Connor.

I den 32:a minuten tog en boll på Vinicius Juniors hand. frågan var om den tog innanför eller utanför straffområdet. Huvuddomaren valde, efter en VAR-check att inte döma straff för Liverpool. I stället fick Real-keepern bollen.

Trots flera chanser slutade den första halvleken mållöst.

Matchen pågår

Startelvor:

Liverpool: Mamardashvili – Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitiké, Wirtz

Real Madrid: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Güler, Camavinga, Tchouameni, Vinicius Jr – Bellingham, Mbappé