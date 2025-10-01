Daniel Svensson målskytt i CL

Daniel Svensson har slagit till.

Svensken gjorde Dortmunds första mål mot Athletic Club i Champions League.

✔️ Dortmund vann matchen med 4–1!

Foto: Alamy

Det var efter knappa halvtimmens spel i onsdagskvällens Champions League-match mellan den tyska storklubben Borussia Dortmund och spanska Athletic Club som Daniel Svensson, 23, slog till.

Den svenske vänsterbacken kom rusande på sin kant när Karim Adeyemi rann igenom på andra kanten. Tysken spelade in en boll in i straffområdet som nådde hela vägen till Svensson, som dunkade in 1–0 till Dortmund.

Foto: Alamy

Det var Daniel Svenssons första mål i Champions League någonsin.