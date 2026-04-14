JUST NU: Dembélé tvåmålsskytt – Liverpool ute ur CL

Liverpool var tvungna att vinna med minst två mål för att ta matchen till förlängning.

Det lyckades man inte med – och är därmed ute ur Champions League.

Matchen på Anfield vann PSG med 2-0 efter dubbla mål av Ousmane Dembélé.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Under tisdagen hade det blivit dags för returmöte på Anfield mellan Liverpool och Paris Saint-Germain i kvartsfinalen av Champions League.

När matchen mellan de två storklubbarna var omkring 30 minuter gammal åkte hemmalaget på en mycket tuff smäll. Detta då anfallaren Hugo Ekitiké, som i dag startade tillsammans med Alexander Isak, helt sonika föll ihop mitt på planen. Fransmannen försökte därefter, vid flertalet tillfällen, att resa på sig men misslyckades. En stund senare blev han utburen på bår och ersatt av Mohamed Salah.

Sett till målchanser i den första akten hade båda lagen en hel del lägen – utan att få hål på målvakterna Mamardashvili och Safonov.

I den andra halvleken såg hemmalaget ut att få ett guldläge att reducera matchen då domare blåste för straffspark efter att Alexis MacAllister gjorts ner i boxen. Efter VAR-granskning skulle dock straffen komma att utebli.

I stället var det PSG som, mitt under Liverpools forcering, skulle spräcka målnollan. Med 73 minuter på klockan letade sig Ousmane Dembélé fram till ett skottläge och placerade in 1-0 vid Mamardashvilis högra stolpe.

Därefter fortsatte det engelska laget att trycka på för ett reduceringsmål. PSG stod däremot upp bra, höll sin nolla intakt och gjorde 2-0 genom Dembélé på tilläggstid. Det innebär att Paris-laget är klara för semifinal medan Liverpools resa i Champions League är över för denna gång.

Alexander Isak byttes ut efter 45 minuter – och ersattes av Cody Gakpo.

