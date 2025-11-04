Regerande mästarna PSG slagna – Diaz tvåmålsskytt

Paris Saint-Germain tog emot Bayern München i Championship League.

Bayern vann med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagskvällen spelads det Champions League mellan de regerande mästarna Paris Saint-Germain och Bayern München.

Det blev en dröm start för den tyska klubben när Luis Diaz, i den fjärde minuten, satte 1–0 målet efter en retur av PSG- målvakten Lucas Chevalier.

Colombianen var på spelhumor och efter dryga halvtimmen var han framme och snodde åt sig bollen av PSG:s Marquinhos och smällde in 2–0. Men det blev Diaz sista mål i matchen. Yttern blev utvisad efter en tackling på Achraf Hakimi. Domaren valde först att ge honom gult kort men efter en VAR-granskning blev det rött.

”Efter en så våldsam tackling är denna utvisning helt förståelig”, skriver tyska Bild.

Oro i PSG då Hakimi blev utbytt efter smällen. En mardröm till födelsedag för marockanen som lämnade planen i tårar.

I den andra halvleken svarade PSG för en reducering genom inbytte João Neves. Men någon kvittering kom aldrig och Bayern München fortsätter att vinna. De regerande Champions League-mästarna är därmed slagna.

Startelvor:

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Kvaratschelia, Dembélé, Barcola

Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane.