TV: Dortmund besegrade FCK på Parken

Under tisdagskvällen ställdes FC Köpenhamn mot Borussia Dortmund.

Då skulle den tyska storklubben gå segrande från matchen på Parken.

Detta med siffrorna 4-2.

Foto: Bildbyrån

Två matcher in i ligaspelet av Champions League hade FC Köpenhamn spelat in en poäng – efter ett kryss mot Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund hade i sin tur spelat in fyra poäng – efter en målrik kryssmatch mot Juventus och en seger mot Athletic Club.

Under tisdagen ställdes de två klubbarna mot varandra på Parken i Köpenhamn. Inför denna stod det klart att tre svenskar kom till spel från start. I hemmalaget var detta i form av Jordan Larsson och Viktor Claesson och i bortalaget ytterbacken Daniel Svensson.

Matchen skulle Dortmund inleda bästa och ta ledningen redan i den 20:e minuten, genom Felix Nmecha. Därefter skulle dock FCK, genom ett självmål från Waldemar Anton, kvittera matchen efter en dryg halvtimmes spel.

I den andra akten kom dock tyskarna att återta ledningen och utöka den. Först genom en elvameterspark från Ramy Bensebaini och sedan dagens andra mål från Nmecha.

Med tre ordinarie minuter kvar att spela drygade Fabio Silva ut ledningen till 4-1 innan hemmalaget reducerade till 4-2 på tilläggstid, genom 17-årige Viktor Dadason.

Det blev slutresultatet i Köpenhamn.

