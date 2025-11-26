Prenumerera

Dubbla svenskar från start för FCK

Ikväll ställs FC Köpenhamn mot Kairat Almaty i Champions League.
Då får två svenskar chans från start.
Detta i form av Jordan Larsson och Viktor Claesson.

Efter fyra omgångar av Champions Leagues ligafas befinner sig FC Köpenhamn på en 33:e-plats i tabellen med en poäng.

Två placeringar under, med samma poäng men sämre målskillnad, placerar sig kazakiska Kairat Almaty.

Idag ställs de två klubbarna mot varandra på Parken i Köpenhamn. Då kommer två svenskar till spel från start.

Båda hör hemma i det danska laget och heter Jordan Larsson och Viktor Claesson.

Matchen har avspark klockan 18.45.

