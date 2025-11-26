Dubbla svenskar från start för FCK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ikväll ställs FC Köpenhamn mot Kairat Almaty i Champions League.
Då får två svenskar chans från start.
Detta i form av Jordan Larsson och Viktor Claesson.
Efter fyra omgångar av Champions Leagues ligafas befinner sig FC Köpenhamn på en 33:e-plats i tabellen med en poäng.
Två placeringar under, med samma poäng men sämre målskillnad, placerar sig kazakiska Kairat Almaty.
Idag ställs de två klubbarna mot varandra på Parken i Köpenhamn. Då kommer två svenskar till spel från start.
Båda hör hemma i det danska laget och heter Jordan Larsson och Viktor Claesson.
Matchen har avspark klockan 18.45.
Den här artikeln handlar om: