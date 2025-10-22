TV: Liverpool krossade Frankfurt med fyra mål

Under onsdagen ställdes Eintracht Frankfurt mot Liverpool i Champions League.

Då gick bortalaget på fullständigt knock.

Detta då siffrorna skrevs till 5-1.

Foto: Alamy

Efter två omgångar av ligafasen i Champions League hade Liverpool spelat in tre poäng – efter en seger mot Atletico Madrid.

Eintracht Frankfurt hade även de tagit tre poäng – efter en storseger mot Galatasaray.

Under onsdagen ställs de två klubbarna mot varandra på Deutsche Bank Park. Detta med både Hugo Larsson och Alexander Isak från start.

Under matchinledningen imponerade Eintracht Frankfurt och satte stor press på fjolårets Premier League-mästare. Trots det hade Liverpool, genom Alexander Isak, skapat matchens hetaste målchans.

När matchuret visade 18 spelade minuter satte sig Liverpools Jeremie Frimpong ner i gräset efter att ha tagit sig för baksidan. En stund senare byttes han ut och Conor Bradley fick äntra planen.

Med 26 minuter på klockan tog Frankfurt ledningen, genom Rasmus Kristensen. Omkring fem minuter senare hade inbytte Bradley ett jätteläge att kvittera för bortalaget, men Frankfurt-keepern Michael Zetterer stod för en fin parad.

Kort senare kontrade Liverpool och den förre Frankfurt-spelaren Hugo Ekitiké ställdes i ett friläge. Avslutet mellan benen på Zetterer var väl avvägt och ställningen 1-1.

En hörna och nick från Virgil Van Dijk senare hade Liverpool vänt – och ledde med 2-1. Sex minuter senare var det dags igen. Denna gång nådde Konaté högst med sin panna och nickade in Liverpools tredje mål.

Inför den andra akten byttes Alexander Isak ut.

Med en dryg timme spelad passade Florian Wirtz, mycket osjälviskt, fram Cody Gakpo till ett öppet mål som innebar 4-1 till bortalaget. Tre minuter senare dundrade Dominik Szoboszlai in 5-1 från distans.

Det blev matchens sista mål och överkörningen ett faktum.