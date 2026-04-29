JUST NU: Gyökeres från start i semifinalen

Atlético Madrid och Arsenal möts i semifinal i Champions League.

Då får Viktor Gyökeres förtroende från start.

Gästerna saknar flera spelare, däribland Jurrien Timber och Kai Havertz. I Havertz frånvaro, efter att ha startat de två senaste matcherna, kliver Viktor Gyökeres in från start.

Hos Atlético Madrid finns också avbräck. Pablo Barrios, José María Giménez och Nico González återfinns alla på frånvarolistan.

Avspark 21:00.

Startelvor:

Arsenal: Raya – White, Saliba , Magalhaes, Hincapie – Rice, Zubimendi, Ødegaard – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Atlético Madrid: Oblak – Llorente, Hancko, Pubill, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez.