JUST NU: Gyökeres ger Arsenal ledningen

Viktor Gyökeres ger Arsenal ledningen i semifinalen.

Matchen mellan Arsenal och Atletico Madrid pågår!

Atletico Madrid tar emot Arsenal i semifinalen av Champions Leauge.

I den första akten fick Viktor Gyökeres också en smäll i ansiktet och svensken började blöda. Det var dock ingen fara med forwarden och han spelade vidare.

Några minuter före paus ordnade Viktor Gyökeres straff när David Hancko tacklade honom i ryggen. Från elva meter var svensken iskall och satte dit 1–0 för gästerna.

Gyökeres ordnar straff och gör mål för Arsenal i CL-semifinalen mot Atlético Madrid pic.twitter.com/a9v2KtC0GZ — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) April 29, 2026

Startelvor:

Arsenal: Raya – White, Saliba , Magalhaes, Hincapie – Rice, Zubimendi, Ødegaard – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Atlético Madrid: Oblak – Llorente, Hancko, Pubill, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez.