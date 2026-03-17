Gyökeres startar för Arsenal

Arsenal ställs mot Bayer Leverkusen i CL-returen.

Då finns Viktor Gyökeres med från start.

Avsparkstid är 21.00.

Arsenal och Bayer Leverkusen kryssade i den första åttondelsfinalmatchen i Champions League. Under tisdagen drabbar de samman i den avgörande returen på Emirates Stadium.

Arsenals tränare Mikel Arteta har valt att starta med Viktor Gyökeres, som nätade i den senaste ligamatchen mot Everton.

Startelvor:

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Zubimendi – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres

Bayer Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo – Terrier, Maza – Kofane