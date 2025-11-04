Hugo Larsson från start i Champions League

Napoli tar emot Eintracht Frankfurt i Champions League.

Då startar Hugo Larsson för det tyska laget.

Matchen drar i gång 18.45.

Foto: Alamy

Under tisdagen fortsätter Champions Leagues ligafas-spel. På Stadio Diego Armando Maradona tar Napoli emot Eintracht Frankfurt.

När elvorna presenterades stod det klart att den svenske mittfältaren Hugo Larsson går in direkt för det tyska laget. Larsson har haft ojämnt med speltid den här säsongen men får nu förtroende i Champions League.

Matchen startar 18.45.

Startelvor:

Napoli: Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Rahmani, Buongiorno, Gutiérrez – Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay – Politano, Højlund, Elmas

Eintracht Frankfurt: Zetterer – Collins, Koch, Theate – Kristensen, Larsson, Chaïbi, Brown – Götze, Bahoya – Burkardt