Isak och Larsson startar mot varandra

Under onsdagskvällen ställs Eintracht Frankfurt mot Liverpool i Champions League.

Då spelar två svenskar fråns start.

Detta i form av Alexander Isak och Hugo Larsson.

Foto: Bildbyrån

Efter två omgångar av ligafasen i Champions League har Liverpool spelat in tre poäng – efter en seger mot Atletico Madrid.

Eintracht Frankfurt har även de tagit tre poäng – efter en storseger mot Galatasaray.

Under onsdagen ställs de två klubbarna mot varandra på Deutsche Bank Park. Då står det klart att två svenskar kommer till spel från start. Detta i form av Hugo Larsson för hemmalaget och Alexander Isak för gästerna.

Startelvor:

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Theate, Koch, Amenda, Kristensen – Götze, Larsson – Brown, Doan, Knauff – Bahoya.

Liverpool: Mamardashvili; Robertson, Van Dijk, Konaté, Frimpong – Wirtz, Jones, Szoboszlai – Gakpo, Isak, Ekitiké.