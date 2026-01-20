Jordan Larsson poängräddare mot Napoli

Jordan Larsson slog till i Champions League i kväll igen.

Svensken satte dit sin egen straffretur hemma mot Napoli.

Målet räddade en poäng åt FCK.

Foto: Bildbyrån

FC Köpenhamn mot Napoli i Champions League på Parken och det började dåligt för FCK.

Redan i den 35:e minuten drog Thomas Delaney på sig en utvisning och kort därefter tog Napoli ledningen genom Scott McTominay.

Napolis ledning höll sig en bra bit in i den andra halvleken, men med ungefär 20 minuter kvar tilldelades FCK en straff.

Straffen tog Jordan Larsson hand om och mål blev det tillslut, även om Larsson tvingades göra det via sin egen straffretur efter att Vanja Milinkovic-Savic räddat elvameterssparken.

Målet blev matchens sista och med det så blev svensken poängräddare mot den italienska storklubben denna tisdagskväll.