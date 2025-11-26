TV: Här slår Jordan Larsson till i Champions League

Under onsdagen ställdes FC Köpenhamn mot Kairat Almaty.

Då skrev svenske Jordan Larsson in sig i målprotokollet.

Detta då han gjorde 2-0 från straffpunkten.

Foto: Alamy

Efter fyra omgångar av Champions Leagues ligafas befann sig FC Köpenhamn på en 33:e-plats i tabellen med en poäng.

Två placeringar under, med samma poäng men sämre målskillnad, placerade sig kazakiska Kairat Almaty.

Under onsdagen ställdes de två klubbarna mot varandra på Parken i Köpenhamn. Detta med två svenskar från start, i form av Jordan Larsson och Viktor Claesson.

En av dessa skulle även få göra sitt andra Champions League-mål för säsongen. Efter att Viktor Dadason gjort 1-0 för FCK i den första halvleken tilldelades hemmalaget en straff i den andra.

Då steg Jordan Larsson fram och gjorde tryckte dit 2-0 för danskarna som senare utökade till 3-0.

Matchen slutade till sist med en 3-2-seger för FCK.