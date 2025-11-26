TV: Här slår Jordan Larsson till i Champions League
Under onsdagen ställdes FC Köpenhamn mot Kairat Almaty.
Då skrev svenske Jordan Larsson in sig i målprotokollet.
Detta då han gjorde 2-0 från straffpunkten.
Efter fyra omgångar av Champions Leagues ligafas befann sig FC Köpenhamn på en 33:e-plats i tabellen med en poäng.
Två placeringar under, med samma poäng men sämre målskillnad, placerade sig kazakiska Kairat Almaty.
Under onsdagen ställdes de två klubbarna mot varandra på Parken i Köpenhamn. Detta med två svenskar från start, i form av Jordan Larsson och Viktor Claesson.
En av dessa skulle även få göra sitt andra Champions League-mål för säsongen. Efter att Viktor Dadason gjort 1-0 för FCK i den första halvleken tilldelades hemmalaget en straff i den andra.
Då steg Jordan Larsson fram och gjorde tryckte dit 2-0 för danskarna som senare utökade till 3-0.
Matchen slutade till sist med en 3-2-seger för FCK.
