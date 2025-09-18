Jordan Larssons succé – slår till efter 8 minuter
8 minuter.
Det behövde Jordan Larsson på sig.
Svensken dunkade in FCK:s ledningsmål mot Bayer Leverkusen.
Det var under torsdagskvällens Champions League-match mellan FC Köpenhamn och tyska Bayer Leverkusen som den svenske landslagsmannen slog till. 28-åriga Jordan Larsson behövde bara åtta minuter på sig innan han spräckte målnollan och sköt sitt FCK i ledning.
Elias Achouri drev upp på vänsterkanten och skickade in en stenhårt inlägg in i straffområdet som Larsson mötte perfekt till 1–0.
✔️ Matchen slutade 2–2.
Startelvor:
FC Köpenhamn:
Kotarski – Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez – Larsson, Lerager, Delaney, Achouri – Moukoko, Elyonoussi.
Bayer Leverkusen:
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo – Ben Seghir, Tillman – Schick.
