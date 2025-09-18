Prenumerera

Foto: Alamy

Jordan Larssons succé – slår till efter 8 minuter

Fredrik de Ron
8 minuter.
Det behövde Jordan Larsson på sig.
Svensken dunkade in FCK:s ledningsmål mot Bayer Leverkusen.

14 april 2024, Herning, Danmark: Herning, Danmark. 14 april 2024. Andreas Cornelius (14) från FC Köpenhamn gör mål till 0-1 och firar tillsammans med Jordan Larsson (11) under 3F Superliga-matchen mellan FC Midtjylland och FC Köpenhamn på MCH Arena i Herning.
Foto: Alamy

Det var under torsdagskvällens Champions League-match mellan FC Köpenhamn och tyska Bayer Leverkusen som den svenske landslagsmannen slog till. 28-åriga Jordan Larsson behövde bara åtta minuter på sig innan han spräckte målnollan och sköt sitt FCK i ledning.

Elias Achouri drev upp på vänsterkanten och skickade in en stenhårt inlägg in i straffområdet som Larsson mötte perfekt till 1–0.

✔️ Matchen slutade 2–2.

Startelvor:

FC Köpenhamn:
Kotarski – Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez – Larsson, Lerager, Delaney, Achouri – Moukoko, Elyonoussi.

Bayer Leverkusen:
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo – Ben Seghir, Tillman – Schick.

