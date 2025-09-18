Leverkusen undvek fiasko mot FCK – på övertid

Bayer Leverkusen var på väg mot förlust mot FC Köpenhamn.

Då kvitterade tyskarna på övertid.

Matchen slutade 2–2.

Foto: Alamy

Det var under torsdagskvällens Champions League-match mellan FC Köpenhamn och tyska Bayer Leverkusen som den svenske landslagsmannen slog till. 28-åriga Jordan Larsson behövde bara åtta minuter på sig innan han spräckte målnollan och sköt sitt FCK i ledning.

Elias Achouri drev upp på vänsterkanten och skickade in en stenhårt inlägg in i straffområdet som Larsson mötte perfekt till 1–0.

Svenskens ledningsmål stod sig hela vägen fram till matchens 82:a minut, och Larsson såg länge ut att ha skjutit FCK till en seger i CL-premiären. Sedan stegade Leverkusens Alex Grimaldo upp och borrade in en drömfrispark från lång distans till 1–1.

Kort därefter nickade Robert Silva in 2–1 till FC Köpenhamn, men ännu var det inte över på Parken. På övertid blev FCK-försvararen Pantelis Hatzidiakos olycklig självmålsskytt när Bayer Leverkusen kvitterade ännu en gång.

Svenske Viktor Claesson byttes in för FCK med drygt 20 minuter kvar att spela.

Startelvor:

FC Köpenhamn:

Kotarski – Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez – Larsson, Lerager, Delaney, Achouri – Moukoko, Elyonoussi.

Bayer Leverkusen:

Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo – Ben Seghir, Tillman – Schick.