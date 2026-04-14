JUST NU: Lewandowski bänkas i returen mot Atletico

Förra veckan bortslag Atletico Madrid Barcelona med två mål.

I dag jagar katalanerna revansch i Madrid.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Ett tidigt rött kort på Pau Cubarsí slog Julián Álvarez till på frispark och gjorde 1-0 för Atletico Madrid mot Barcelona.

I den andra akten utökade Alexander Sørloth ledningen till 2-0 – som man har med sig till dagens kvartsfinal-retur i Madrid.

Med en dryg timme kvar till avspark stod det klart att svenske Roony Bardghji får inleda ännu en match på bänken för ”Barca”. I stället för avstängde Cubarsí har Hansi Flick valt att spela Eric Garcia. Värt att notera är även att Robert Lewandowski bänkas inför kvällens stormatch

Startelvor:

Atletico Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez.

FC Barcelona: Garcia; Koundé, Garcia, Martin, Cancelo – Pedri, Gavi – Yamal, Olmo, Fermin – Torres.