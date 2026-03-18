Lucas Bergvall gör comeback

Lucas Bergvall har varit borta på grund av skada.

Nu fick han göra comeback mot Atlético Madrid.

Idag spelas returmötet i åttondelsfinalen av Championes Leauge mellan Tottenham och Atletico Madrid. Då återfanns Lucas Bergvall i truppen efter att ha varit borta sedan januari.

Med dryga 20 minuter kvar hoppade Lucas Bergvall in och han gjorde därmed comeback. Svensken som idag blev uttagen i truppen till VM-playoffet mot Ukraina – ersatte Pedro Porro.

Vid bytet stod det 2–1 till Tottenham.