Beskedet: Lucas Bergvall tillbaka i Tottenham
Glädjande besked från Tottenham.
Lucas Bergvall, 20, är tillbaka i truppen inför CL-matchen mot Atletico Madrid.
– Han kommer att sitta på bänken, säger tränaren Igor Tudor.
Lucas Bergvall var tillbaka i träning med Tottenham Hotspur under tisdagen. Svensken har varit borta på grund av en operation tidigare i januari och FotbollDirekt har tidigare rapporterat att prognosen i februari var att vara tillbaka efter sex veckor. Det vill säga nästa vecka.
Nu ger Tottenham-tränaren Igor Tudor positiva besked kring mittfältaren. Bergvall kommer att vara med i truppen till Champions League-returen mot Atletico Madrid – men på bänken.
– Destiny (Udogie) och Lucas (Bergvall) kommer att sitta på bänken i morgon, säger Tudor under en presskonferens.
Tudor förklarar att 20-åringen inte lär få någon speltid.
– De har precis börjat träna med oss igen. Men det är bra att se dem igen.
Sverige ställs mot Ukraina i VM-playoff den 26 mars. Förbundskapten Graham Potter kommer att ta ut truppen under onsdagen (imorgon).
