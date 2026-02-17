Real Madrid vann stökig match

Benfica tog emot Real Madrid.

”Los Blancos” vann med 1–0 efter en kaosartad tillställning.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid jagade revansch mot Benfica efter den senaste matchen i Champions League som slutade 4–2 till Lissabon-klubben.

Under tisdagen ställdes de mot varandra i slutspelsomgången i CL och Samuel Dahl tog en plats i Benficas startelva.

I den första halvleken var det hemmalaget Benfica som dominerade matchen och var närmast att spräcka nollan. Laget stod för majoriteten av anfallen och Real Madrid fick ägna sig åt försvar.

”Benfica-fansen har ingen anledning att vara missnöjda. José Mourinhos lag har stått för nästan alla anfall”, skriver den portugisiska tidningen Record.

I den andra halvleken tog Real Madrid ledningen. Vinicius Junior vek in strax innanför straffområdet och knorrade in bollen i bortre krysset. Brassen valde att fira ”provocerande” och fick gult kort.

”Ostoppbar”, beskrevs fullträffen av tidningen AS.

Efter målet hettade det till på planen och en i Benficas tränarstab blev utvisad. Där till blev Gianluca Prestianni varnad.

Det var en spänd stämning på planen efter Reals ledningsmål. Mot slutet av matchen blev Benfica-tränaren Jose Mourinho utvisad och skandalscener uppstod när det kastades in föremål mot Vini Jr från Benficas läktare.

”Plastflaskor regnar ner”, skriver AS.

Real Madrid vann matchen med 1–0

Startelvor:

Benfica: Trubin – Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl – Aursnes, Barreiro – Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup – Pavlidis

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler – Mbappé, Vinicius Junior