PSG krossade Chelsea – klart för kvartsfinal

Paris Saint-Germain nollade Chelsea på Stamford Bridge.

De regerande CL-mästarna är klart för kvartsfinal.

Paris Saint-Germain är vidare i Champions League. Under tisdagen sänkte de regerande mästarna Chelsea med 3–0 och resultat blev sammanlagt 8–2 över två möten.

PSG tog en tvåmålsledning efter knappa kvarten genom Khvicha Kvaratskhelia och Bradley Barcola. I den andra halvleken stängde inhopparen Senny Mayulu matchen med kvällens tredje fullträff för Parisklubben.

PSG kommer att ställas mot antingen Liverpool eller Galatasaray i kvartsfinal.



