Roony Bardghji bänkas mot Olympiakos

Under tisdagen ställs FC Barcelona mot Olympiakos i Champions League.

Då får svenske Roony Bardghij inleda på bänken – igen.

Matchen har avspark klockan 18.45.

Foto: Alamy

Efter två omgångar av ligaspelet i Champions League har FC Barcelona tagit tre poäng. Detta efter att ha besegrat Newcastle med 2-1 i premiären och sedan förlorat med uddamålet mot Paris Saint-Germain.

Dagens bortalag från Grekland, Olympiakos, har i sin tagit en poäng. Detta då man spelade 0-0 mot cypriotiska Pafos i den första matchen och senare förlorat mot Arsenal med två mål.

Inför kvällens match på Estadi Olímpic Lluís Companys står det klart att svenske Roony Bardghji, 19, inte får chansen från start i hemmalaget. Detta trots att ”Barca” dras med en hel del skadeproblem.

Startelvor:

FC Barcelona: Szczęsny; Balde, Garcia, Cubarsi, Koundé – Pedri, Casadó – Lopez, Fernadez, Yamal – Rashford.

Olympiakos: Tzolakis; Ortega, Pirola, Retsos, Costinha – Garcia, Hezze – Podence, Chiquinho, Martins, El Kaabi.