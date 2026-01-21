Roony Bardghji startar mot Slavia Prag

Under onsdagskvällen ställs Slavia Prag mot FC Barcelona.

Då får svenske Roony Bardghji, 20, chansen från start.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

Med sex omgångar spelade av Champions Leagues ligafas har FC Barcelona spelat in tio poäng och befinner sig på en 15:e-plats i tabellen.

Dagens hemmalag, tjeckiska Slavia Prag, har i sin tur spelat in tre poäng via lika många kryss.

I dag ställs alltså de två klubbarna mot varandra på Eden Arena i den tjeckiska huvudstaden. Då får svenske Roony Bardghji, 20, chansen från start från Hansi Flick. Detta i vad som blir hans fjärde framträdande i Champions League för katalanerna.

Noterbart i hemmalaget är att den före detta Österspelaren Youssoupha Sanyang spelar från start. Detta efter att han så sent som i somras lämnade Växjöklubben i en rekordövergång för den kommande superettanklubben.

Startelvor:

Slavia Prag: Stanek; Holes, Zima, Chaloupek – Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang – Chory, Kusej.

FC Barcelona: Garcia; Koundé, García, Martín, Balde – de Jong, Pedri – Bardghji, López, Raphinha – Lewandowski.