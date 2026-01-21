Roony Bardghji startar mot Slavia Prag
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Under onsdagskvällen ställs Slavia Prag mot FC Barcelona.
Då får svenske Roony Bardghji, 20, chansen från start.
Matchen har avspark klockan 21.00.
Med sex omgångar spelade av Champions Leagues ligafas har FC Barcelona spelat in tio poäng och befinner sig på en 15:e-plats i tabellen.
Dagens hemmalag, tjeckiska Slavia Prag, har i sin tur spelat in tre poäng via lika många kryss.
I dag ställs alltså de två klubbarna mot varandra på Eden Arena i den tjeckiska huvudstaden. Då får svenske Roony Bardghji, 20, chansen från start från Hansi Flick. Detta i vad som blir hans fjärde framträdande i Champions League för katalanerna.
Noterbart i hemmalaget är att den före detta Österspelaren Youssoupha Sanyang spelar från start. Detta efter att han så sent som i somras lämnade Växjöklubben i en rekordövergång för den kommande superettanklubben.
Startelvor:
Slavia Prag: Stanek; Holes, Zima, Chaloupek – Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang – Chory, Kusej.
FC Barcelona: Garcia; Koundé, García, Martín, Balde – de Jong, Pedri – Bardghji, López, Raphinha – Lewandowski.
Den här artikeln handlar om: