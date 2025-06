Klart: Youssoupha Sanyang säljs för rekordbelopp

Under gårdagen kunde FotbollDirekt slå fast att Youssoupha Sanyang säljs till Slavia Prag.

En dag senare bekräftar Östers IF att så är fallet – och att 19-åringen säljs i en rekordtransfer.

– Vi är stolta över att göra en affär i den här storleken, säger sportchef Christian Järdler i ett uttalande.

I början av april kunde FotbollDirekt berätta om intresse från Premier League-klubbar för Östers Youssoupha Sanyang, 19.



Därefter har Gambiern, enligt Expressen, sett ut att lämna allsvenskan för spel i tjeckiska Slavia Prag. Då sades parterna förhandla om en övergång värd upp till 38 miljoner kronor inklusive bonusar – vilket skulle bli klubbens dyraste försäljning någonsin.



Inför helgens match mellan Degerfors och Öster plockades även 19-åringen ur träning och saknades även i truppen som Växjö-laget vann med uddamålet på Stora Valla.



Under gårdagen kunde FotbollDirekt berätta att övergången till den tjeckiska storklubben är helt klar och att Sanyang säljs för en grundsumma på 34 miljoner kronor – till skillnad från tidigare nämnda 30 miljoner kronor. Transfern kan även stiga upp till 40 miljoner med bonusar och således blir han Östers dyraste försäljning någonsin.



Dagen efter, tisdag, går Växjö-klubben ut med beskedet att Sanyangs övergång till Slavia Prag är officiell.



– Sanyang är en väldigt spännande spelare med stor potential. Han är snabb, har en hög fysisk förmåga där hans antal sprints per match imponerar och det är något jag vet att Slavia Prag har sett. Han flyter fram med bollen och är svår att få grepp på, samtidigt jobbar han oerhört hårt i båda riktningarna och bidrar både offensivt och defensivt. Vi är glada att han spelade hos oss och nu önskar vi honom all lycka i sin framtida karriär, säger sportchef Christian Järdler i ett uttalande.



Kontraktet med Slavia Prag är, enligt FD:s källor, skrivet över fem år.



– Vi är stolta över att göra en affär i den här storleken. Det har varit en process som förts i en positiv dialog med Slavia Prag under en tid och nu har vi landat i en överenskommelse som båda parter är nöjda med. Det här är en stor dag och en milstolpe för Östers IF, säger Järdler.



Sanyang själv:



– Jag skulle vilja rikta ett uppriktigt tack och uppskattning till alla i Öster för sättet jag har blivit välkomnad till klubben, säger han i ett uttalande och fortsätter:



– Jag vill rikta många tack till mina lagkamrater för hur de har välkomnat mig till klubben, gjort mig till en bättre spelare på planen och en bättre person utanför planen. Minnena jag har av alla kommer jag alltid att vårda.



Youssoupha Sanyang kom till Öster i vintras och spelade totalt nio allsvenska matcher från start för Öster, i dessa blev det två assist.