Så spelas Champions Leagues ligafas
Champions Leagues ligafas har lottats.
Så ser spelschemat ut för alla 36 lagen.
Under onsdagen spelades de sista kvalmatcherna till Champions League. Således är det klart vilka 36 lag som kommer göra upp i Europas största turnering.
Under torsdagen stod det klart vilka lag som möter vilka i ligafasen som spelas i åtta omgångar.
Lottningen:
Paris Saint-Germain: Bayern München, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lissabon, Newcastle, Athletic Club
Real Madrid: Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, Monaco, Kairat Almaty
Manchester City: Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villareal, Napoli, Bodø/Glimt, Galatasaray, Monaco
Bayern München: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, union Saint Gilloise, Pafos
Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray
Inter: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat Almaty, Union Saint Gilloise
Chelsea: Barcelona, Bayern München, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag
Borussia Dortmund: Inter, Man City, Villareal, Juventus, Bodø/Glimt, Tottenham, Athletic Club, FC Köpenhamn
Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Club Brügge, Olympiakos, Slavia Prag, FC Köpenhamn, Newcastle
Arsenal: Bayern München, Inter, Atletico Madrid, Club Brügge, Olympiakos, Slavia Prag, FC Köpenhamn, Newcastle
Bayer Leverkusen: PSG, Man City, Villareal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, FC Köpenhamn
Atlético Madrid: Inter, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodø/Glimt, PSV, Union Saint Gilloise, Galatasaray
Benfica: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle
Atalanta: Chelsea, PSG, Club Brügge, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Marseille, Athletic Club, Union Saint Gilloise
Villarreal: Man City, Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, FC Köpenhamn, Pafos
Juventus: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villareal, Sporting Lissabon, Bodø/glimt, Pafos, Monaco
Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarbag
Club Brügge: Barcelona, Bayern München, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kairat Almaty
Tottenham: Dortmund, PSG, Villareal, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Bodø/Glimt, FC Köpenhamn, Monaco
PSV Eindhoven: Bayern München, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union Saint Gilloise, Newcastle
Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villareal, Olympiakos, Marseille, Galatasaray, Qarabag
Napoli: Chelsea, Man City, Eintracht Frankfurt, Benfica, Sporting Lissabon, PSV, Qarabag, FC Köpenhamn
Sporting: PSG, Bayern München, Club Brügge, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat Almaty, Athletic Club
Olympiakos: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty
Slavia Prag: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodø/Glimt, Tottenham, Athletic Club, Pafos
Bodø/Glimt: Man City, Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Prag, Monaco, Galatasaray
Marseille: Liverpool, Real Madrid, Atalanta Club Brügge, Ajax, Sporting Lissabon, Newcastle, Union Saint Gilloise
FC Köpenhamn: Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Villareal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag
Monaco: Man City, Real Madrid, Juventus, Club Brügge, Tottenham, Bodø/Glimt, Galatasaray, Pafos
Galatasaray: Liverpool, Man City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt, Ajax, Union Saint Gilloise, Monaco
Union Saint-Gilloise: Inter, Bayern München, Atalanta, Atletico Madrid, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray
Qarabag: Chelsea, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, FC Köpenhamn, Ahtletic Club
Athletic Club: PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lissabon, Slavia Prag, Qarabag, Newcastle
Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, bayer Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Club, Union Saint Gilloise
Pafos: Bayern München, Chelsea, Villareal, Juventus, Slavia Prag, Olympiakos, Monaco, Kairat Almaty
Kairat: Real Madrid, Inter, Club Brügge, Arsenal, Olympiakos, Sporting Lissabon, Pafos, FC Köpenhamn
Speldatum:
Omgång 1: 16-18 september 2025.
Omgång 2: 30 september-1 oktober 2025.
Omgång 3: 21-22 oktober 2025.
Omgång 4: 4-5 november 2025.
Omgång 5: 25-26 november 2025.
Omgång 6: 9-10 december 2025.
Omgång 7: 20-21 januari 2026.
Omgång 8: 28 januari 2026.
Första slutspelsrundan: 17-18 och 24-25 februari 2026.
Åttondelsfinaler: 10-11 och 17-18 mars 2026.
Kvartsfinaler: 7-8 och 14-15 april 2026.
Semifinaler: 28-29 april och 5-6 maj 2026.
Final: 30 maj 2026
