Så spelas Champions Leagues ligafas

Champions Leagues ligafas har lottats.

Så ser spelschemat ut för alla 36 lagen.

Under onsdagen spelades de sista kvalmatcherna till Champions League. Således är det klart vilka 36 lag som kommer göra upp i Europas största turnering.

Under torsdagen stod det klart vilka lag som möter vilka i ligafasen som spelas i åtta omgångar.

Lottningen:

Paris Saint-Germain: Bayern München, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lissabon, Newcastle, Athletic Club

Real Madrid: Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, Monaco, Kairat Almaty

Manchester City: Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villareal, Napoli, Bodø/Glimt, Galatasaray, Monaco

Bayern München: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, union Saint Gilloise, Pafos

Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray

Inter: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat Almaty, Union Saint Gilloise

Chelsea: Barcelona, Bayern München, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag

Borussia Dortmund: Inter, Man City, Villareal, Juventus, Bodø/Glimt, Tottenham, Athletic Club, FC Köpenhamn

Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Club Brügge, Olympiakos, Slavia Prag, FC Köpenhamn, Newcastle



Arsenal: Bayern München, Inter, Atletico Madrid, Club Brügge, Olympiakos, Slavia Prag, FC Köpenhamn, Newcastle

Bayer Leverkusen: PSG, Man City, Villareal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, FC Köpenhamn

Atlético Madrid: Inter, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodø/Glimt, PSV, Union Saint Gilloise, Galatasaray

Benfica: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle

Atalanta: Chelsea, PSG, Club Brügge, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Marseille, Athletic Club, Union Saint Gilloise

Villarreal: Man City, Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, FC Köpenhamn, Pafos

Juventus: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villareal, Sporting Lissabon, Bodø/glimt, Pafos, Monaco

Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarbag

Club Brügge: Barcelona, Bayern München, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kairat Almaty

Tottenham: Dortmund, PSG, Villareal, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Bodø/Glimt, FC Köpenhamn, Monaco

PSV Eindhoven: Bayern München, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union Saint Gilloise, Newcastle

Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villareal, Olympiakos, Marseille, Galatasaray, Qarabag

Napoli: Chelsea, Man City, Eintracht Frankfurt, Benfica, Sporting Lissabon, PSV, Qarabag, FC Köpenhamn

Sporting: PSG, Bayern München, Club Brügge, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat Almaty, Athletic Club

Olympiakos: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty

Slavia Prag: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodø/Glimt, Tottenham, Athletic Club, Pafos

Bodø/Glimt: Man City, Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Prag, Monaco, Galatasaray

Marseille: Liverpool, Real Madrid, Atalanta Club Brügge, Ajax, Sporting Lissabon, Newcastle, Union Saint Gilloise



FC Köpenhamn: Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Villareal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag

Monaco: Man City, Real Madrid, Juventus, Club Brügge, Tottenham, Bodø/Glimt, Galatasaray, Pafos

Galatasaray: Liverpool, Man City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt, Ajax, Union Saint Gilloise, Monaco

Union Saint-Gilloise: Inter, Bayern München, Atalanta, Atletico Madrid, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray

Qarabag: Chelsea, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, FC Köpenhamn, Ahtletic Club

Athletic Club: PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lissabon, Slavia Prag, Qarabag, Newcastle

Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, bayer Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Club, Union Saint Gilloise

Pafos: Bayern München, Chelsea, Villareal, Juventus, Slavia Prag, Olympiakos, Monaco, Kairat Almaty

Kairat: Real Madrid, Inter, Club Brügge, Arsenal, Olympiakos, Sporting Lissabon, Pafos, FC Köpenhamn

Speldatum:

Omgång 1: 16-18 september 2025.

Omgång 2: 30 september-1 oktober 2025.

Omgång 3: 21-22 oktober 2025.

Omgång 4: 4-5 november 2025.

Omgång 5: 25-26 november 2025.

Omgång 6: 9-10 december 2025.

Omgång 7: 20-21 januari 2026.

Omgång 8: 28 januari 2026.

Första slutspelsrundan: 17-18 och 24-25 februari 2026.

Åttondelsfinaler: 10-11 och 17-18 mars 2026.

Kvartsfinaler: 7-8 och 14-15 april 2026.

Semifinaler: 28-29 april och 5-6 maj 2026.

Final: 30 maj 2026