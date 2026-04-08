I dag ställs FC Barcelona mot Atletico Madrid i kvartsfinalen av Champions League.

Då står det klart att Roony Bardghji får inleda ännu en match på bänken.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Efter att ha slagit ut Newcastle United respektive Tottenham Hotspur har FC Barcelona och Atletico Madrid tagit sig till kvartsfinal i Champions League.

I kvälls ställs de två spanska klubbarna mot varandra i det första av två möten, som i dag spelas på Camp Nou i Katalonien. Så sent som i lördags mötte lagen varandra i La Liga, där Marcus Rashford och Robert Lewandowski förde ”Barca” till seger.

Sedan tidigare står det klart att Barca-stjärnan Raphinha inte kommer till spel i dagens match – eller i någon annan match den kommande månaden – på grund av en skada. Trots det får svenske Roony Bardghji inte chansen av Hansi Flick i det första kvartsfinalmötet.

Startelvor:

FC Barcelona: Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsi, Koundé – Pedri, Garcia – Rashford, Olmo, Yamal – Lewandowski.

Atletico Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina – Lookman, Koke, Llorente, Simeone – Alvarez, Griezmann.